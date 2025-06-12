Атака на Вилково в Одесской области: уничтожены склады с камышом и сельхозтехника
Ночью 12 июня Вилково Измаильского района Одесской области подверглось удару российских дронов. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
Вилково: последствия атаки 12 июня
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство беспилотников, в результате атаки повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.
В ГСЧС уточнили, что разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.
— Огонь охватил помещения, технику — уничтожены два комбайна и грузовик, — говорят спасатели.
По состоянию на сейчас пожар ликвидирован.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.