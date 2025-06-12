Атака на Вилково в Одесской области: уничтожены склады с камышом и сельхозтехника

Ночью 12 июня Вилково Измаильского района Одесской области подверглось удару российских дронов. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Вилково: последствия атаки 12 июня

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство беспилотников, в результате атаки повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

В ГСЧС уточнили, что разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.

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— Огонь охватил помещения, технику — уничтожены два комбайна и грузовик, — говорят спасатели.

По состоянию на сейчас пожар ликвидирован.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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