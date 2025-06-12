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Атака на Вилково в Одесской области: уничтожены склады с камышом и сельхозтехника

Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Наслідки нічної атаки на Вилкове Одеської області 12 червня. Фото: ДСНС
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня
Нічна атака на Викове Одеської області 12 червня

Ночью 12 июня Вилково Измаильского района Одесской области подверглось удару российских дронов. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Вилково: последствия атаки 12 июня

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство беспилотников, в результате атаки повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

В ГСЧС уточнили, что разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.

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— Огонь охватил помещения, технику — уничтожены два комбайна и грузовик, — говорят спасатели.

По состоянию на сейчас пожар ликвидирован.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: ГСЧС

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