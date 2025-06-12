Ночная атака на Украину: сколько из 63 дронов обезвредила ПВО

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали 63 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атака на Украину 12 июня: что известно

Атака на Украину началась еще в 22:00 11 июня.

С того времени оккупанты запустили 63 дрона из российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Основными направлениями воздушного удара РФ стали Харьковщина, Донетчина и Одесчина.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 12 июня обезвредили 49 вражеских БпЛА.

Ликвидировали их на Востоке, Юге и Севере страны.

28 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, 21 – локационно потеряны (приглушены средствами РЭБ).

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в семи локациях.

Упали сбитые беспилотники или их обломки в четырех локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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