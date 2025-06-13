РФ обстреляла Днепропетровщину ракетами и БпЛА: повреждены дома и предприятия
В ночь на 13 июня российские войска нанесли массированный удар по нескольким общинам Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удары по Днепропетровской области
В Павлоградском районе, по Межирицкой общине был нанесен ракетный удар. В результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей.
В Синельниковском районе под ракетный огонь попала Петропавловская община. Там серьезно повреждены 14 частных домов и один автомобиль.
По Славянской и Межевской общинам враг ударил с помощью беспилотников. Целью стали объекты сельского хозяйства, в результате чего возникли пожары.
На Никопольщине обстрелы производились с применением как артиллерии, так и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
– Несмотря на массированную атаку, обошлось без жертв и раненых, – отмечал Лысак.
Защитники воздушного пространства уничтожили над областью три вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Лысак