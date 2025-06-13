РФ обстреляла Днепропетровщину ракетами и БпЛА: повреждены дома и предприятия

В ночь на 13 июня российские войска нанесли массированный удар по нескольким общинам Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удары по Днепропетровской области

В Павлоградском районе, по Межирицкой общине был нанесен ракетный удар. В результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей.

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В Синельниковском районе под ракетный огонь попала Петропавловская община. Там серьезно повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

По Славянской и Межевской общинам враг ударил с помощью беспилотников. Целью стали объекты сельского хозяйства, в результате чего возникли пожары.

На Никопольщине обстрелы производились с применением как артиллерии, так и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

– Несмотря на массированную атаку, обошлось без жертв и раненых, – отмечал Лысак.

Защитники воздушного пространства уничтожили над областью три вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Лысак

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