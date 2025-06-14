Упал на дорогу, пытаясь сбежать: в ТЦК Киева рассказали о гибели мобилизованного

В Киеве во время перевозки в сборный пункт городского ТЦК двое мобилизованных совершили попытку побега из транспортного средства. Один из них упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Инцидент с гибелью мобилизованного в Киеве

Там говорят, что в сети распространяется информация и видео о попытке побега мобизилованным гражданином, в результате которой он упал и погиб, поэтому объяснили, что произошло.

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— Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки двое из них совершили попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его. Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия, — говорится в сообщении.

В ТЦК выразили соболезнования семье погибшего гражданина.

Сейчас правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагического инцидента.

— Подчеркиваем гражданам Украины важность соблюдения конституционного долга по защите родной земли от посягательств, а также неукоснительного выполнения требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, — резюмировали в ТЦК.

В начале июня в Киеве на одном из сборных пунктов, где осуществляется подготовка мобилизованных к отправке в учебные центры, произошли беспорядки, которые были оперативно прекращены правоохранительными органами.

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