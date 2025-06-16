Удары РФ по Донетчине наводили местная продавщица и работница КП – СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух жительниц Донецкой области, которые работали информаторами российских спецслужб и передавали врагу координаты для обстрелов украинских позиций.

СБУ задержала информатор РФ

Одна из разоблаченных — 44-летняя продавщица магазина из Славянска.

Она попала в поле зрения агрессора из-за пророссийских сообщений в Telegram.

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Собирая данные для окупантов, женщина обходила район и разведывала информацию у покупателей.

Вторая задержанная — 45-летняя работница коммунального предприятия из поселка Красноторка Краматорского района.

Она дистанционно сотрудничала с представителем российской спецслужбы – своим давним знакомым с временно оккупированной территории Донбасса.

По указанию врага она следила за перемещением украинской техники и блокпостами.

Во время обысков СБУ изъяла у злоумышленниц телефоны с поличным шпионской деятельности.

Обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК — несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения.

Дамы находятся под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Операцию провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, в Ровенской области Служба безопасности задержала агента РФ, который собирал координаты для воздушной атаки на оперативные аэродромы и логистические составы ВСУ.

Источник : СБУ

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