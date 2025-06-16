Удары РФ по Донетчине наводили местная продавщица и работница КП – СБУ
Служба безопасности Украины задержала двух жительниц Донецкой области, которые работали информаторами российских спецслужб и передавали врагу координаты для обстрелов украинских позиций.
СБУ задержала информатор РФ
Одна из разоблаченных — 44-летняя продавщица магазина из Славянска.
Она попала в поле зрения агрессора из-за пророссийских сообщений в Telegram.
Собирая данные для окупантов, женщина обходила район и разведывала информацию у покупателей.
Вторая задержанная — 45-летняя работница коммунального предприятия из поселка Красноторка Краматорского района.
Она дистанционно сотрудничала с представителем российской спецслужбы – своим давним знакомым с временно оккупированной территории Донбасса.
По указанию врага она следила за перемещением украинской техники и блокпостами.
Во время обысков СБУ изъяла у злоумышленниц телефоны с поличным шпионской деятельности.
Обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК — несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения.
Дамы находятся под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Операцию провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, в Ровенской области Служба безопасности задержала агента РФ, который собирал координаты для воздушной атаки на оперативные аэродромы и логистические составы ВСУ.