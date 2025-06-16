В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки: что с ребенком

В центре Одессы 7-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Одессе ребенок выпал из окна

Об этом сообщает ГУНП Одесской области.

В ночь на 16 июня в Одессе на улице Большой Арнаутской произошло чрезвычайное событие — из окна пятиэтажного дома выпал ребенок.

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Травмированного 7-летнего мальчика на улице заметила местная жительница, которая сразу сообщила об этом полиции.

На место прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован медиками. В настоящее время ребенок находится в больнице.

– Предварительно установлено, что ребенок, проживавший с матерью в квартире на последнем этаже пятиэтажки, получил травмы в результате падения с высоты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщили правоохранители.

Известно, что семья раньше не попадала в поле зрения правоохранителей.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Виннице во дворе одной из многоэтажек произошла трагедия – из окна шестого этажа выпала маленькая девочка.

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