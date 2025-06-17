РФ атакует дронами Херсон: пострадавших уже 12
17 июня примерно в 9.00 в Днепровском районе Херсона российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку. Пострадали 12 человек.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Атака на Херсон 17 июня: последствия
Армия РФ непрерывно атакует с дронов Днепровский район Херсона. Только в течение одного часа 17 июня получили ранения по меньшей мере 12 человек.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Среди пациентов четверо мужчин 36, 55, 63 и 84 лет и женщины 47, 54 и 62 лет, которым диагностированы взрывные травмы и осколочные ранения.
У 36-летнего мужчины – взрывная травма, осколочные ранения головы и грудной клетки.
У 54-летней жительницы Херсона также зафиксирована контузия и закрытая черепно-мозговая травма.
Власти принимают все меры, необходимые для противодействия вражеским БпЛА.
Поэтому местных жителей просят без острой необходимости не выходить из дома. Особенно опасно вблизи рынка, на улицах Мира и Кулика Днепровского района.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2010-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА