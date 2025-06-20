Бомба попала в ЛЭП в Цуповке Харьковской области: село без света

Утром 20 июня оккупанты обстреляли Цуповку Дергачевского района Харьковской области, сбросив три управляемые авиабомбы. Одна из них попала в ЛЭП.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Обстрел Харьковской области сегодня

По его словам, около 09:50 российская авиация нанесла три удара КАБами по территории Прудянского старостинского округа.

Сейчас смотрят

— Две авиабомбы упали на открытую территорию за пределами населенных пунктов, третья попала в линию электропередачи на окраине Цуповки, в результате чего в селе исчезло электроснабжение, — уточнил Задоренко.

В то же время отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Сейчас энергетики работают над устранением последствий обстрела.

Завершение аварийных работ планируется до конца суток, сообщили в Дергачевском РЭС АО Харьковоблэнерго.

Ночью 20 июня дроны атаковали Харьков. Под удар попали Шевченковский, Основянский районы города и Харьковский район области. За медицинской помощью обратились четверо гражданских, из которых двое несовершеннолетних девочек — 12 и 17 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вячеслав Задоренко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.