Бомба попала в ЛЭП в Цуповке Харьковской области: село без света
Утром 20 июня оккупанты обстреляли Цуповку Дергачевского района Харьковской области, сбросив три управляемые авиабомбы. Одна из них попала в ЛЭП.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Обстрел Харьковской области сегодня
По его словам, около 09:50 российская авиация нанесла три удара КАБами по территории Прудянского старостинского округа.
— Две авиабомбы упали на открытую территорию за пределами населенных пунктов, третья попала в линию электропередачи на окраине Цуповки, в результате чего в селе исчезло электроснабжение, — уточнил Задоренко.
В то же время отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Сейчас энергетики работают над устранением последствий обстрела.
Завершение аварийных работ планируется до конца суток, сообщили в Дергачевском РЭС АО Харьковоблэнерго.
Ночью 20 июня дроны атаковали Харьков. Под удар попали Шевченковский, Основянский районы города и Харьковский район области. За медицинской помощью обратились четверо гражданских, из которых двое несовершеннолетних девочек — 12 и 17 лет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вячеслав Задоренко