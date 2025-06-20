РФ повредила корпус университета в Одессе: побиты аудитории и лаборатории
Одесский национальный технологический университет (ОНТУ) пострадал в результате ночной атаки армии РФ. Главный корпус получил серьезные повреждения.
Об этом говорится в сообщении колледжа в Facebook.
Повреждения корпуса ОНТУ в Одессе: что известно
По сообщению университета, взрывной волной выбило окна, повреждены помещения аудиторий, лаборатории и учебное оборудование.
Информация о возможных жертвах среди студентов и персонала университета пока отсутствует.
ОНТУ продолжает оценивать масштабы нанесенного ущерба образовательной инфраструктуре. Кроме того, на странице университета открыли сбор средств на ремонт поврежденных аудиторий.
Напомним, что в ночь на 20 июня армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Российские шахеды попали в исторический центр города.
Огнем охватило сразу несколько квартир 4-этажного жилого дома. Также повреждения получил железнодорожный вокзал.
По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, на данный момент известно об одном погибшем и 14 раненых.
Фото: Одесская областная прокуратура