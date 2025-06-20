РФ повредила корпус университета в Одессе: побиты аудитории и лаборатории

Одесский национальный технологический университет (ОНТУ) пострадал в результате ночной атаки армии РФ. Главный корпус получил серьезные повреждения.

Об этом говорится в сообщении колледжа в Facebook.

Повреждения корпуса ОНТУ в Одессе: что известно

По сообщению университета, взрывной волной выбило окна, повреждены помещения аудиторий, лаборатории и учебное оборудование.

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Информация о возможных жертвах среди студентов и персонала университета пока отсутствует.

ОНТУ продолжает оценивать масштабы нанесенного ущерба образовательной инфраструктуре. Кроме того, на странице университета открыли сбор средств на ремонт поврежденных аудиторий.

Напомним, что в ночь на 20 июня армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Российские шахеды попали в исторический центр города.

Огнем охватило сразу несколько квартир 4-этажного жилого дома. Также повреждения получил железнодорожный вокзал.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, на данный момент известно об одном погибшем и 14 раненых.

Фото: Одесская областная прокуратура

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