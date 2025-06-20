Взрывы в Сумах: в результате атаки дроном Ланцет ранена женщина
Взрывы в Сумах прогремели вечером 20 июня. Российские военные атаковали многоэтажку ударным дроном Ланцет. Ранена женщина.
Об этом сообщили и.о. мэра Сум Артем Кобзарь и председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 20 июня — какие последствия
— Есть попадание Ланцета в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина, — написал Кобзарь.
Он уточнил, что женщину увезли в больницу.
Григоров добавил, что оккупанты атаковали Сумскую громаду беспилотниками.
Напомним, враг усилили обстрелы Сумщины. 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате обстрелов были выбиты окна в жилых домах и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
К слову, сегодня в результате дроновой атаки россиян получила ранения беременная женщина в Запорожской области.