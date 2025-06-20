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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Взрывы в Сумах: в результате атаки дроном Ланцет ранена женщина

швидка допомога
Фото: УНИАН

Взрывы в Сумах прогремели вечером 20 июня. Российские военные атаковали многоэтажку ударным дроном Ланцет. Ранена женщина.

Об этом сообщили и.о. мэра Сум Артем Кобзарь и председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 20 июня — какие последствия

 — Есть попадание Ланцета в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина, — написал Кобзарь.

Он уточнил, что женщину увезли в больницу.

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Григоров добавил, что оккупанты атаковали Сумскую громаду беспилотниками.

Напомним, враг усилили обстрелы Сумщины. 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате обстрелов были выбиты окна в жилых домах и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

К слову, сегодня в результате дроновой атаки россиян получила ранения беременная женщина в Запорожской области.

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