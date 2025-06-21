РФ атаковала Черниговскую область дронами: погиб мужчина, повреждены дома

РФ атаковала Нежинский район Черниговской области дронами, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

— Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина, — написал он.

Атака российскими дронами Черниговщины

В селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж.

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К слову, ночью 17 июня РФ обстреливала Черниговскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. В результате было зафиксированы попадания в жилые дома, ранена женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вячеслав Чаус

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