Малиновская Ангелина, редактор ленты
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РФ атаковала Черниговскую область дронами: погиб мужчина, повреждены дома
РФ атаковала Нежинский район Черниговской области дронами, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
— Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина, — написал он.
Атака российскими дронами Черниговщины
В селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж.
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К слову, ночью 17 июня РФ обстреливала Черниговскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. В результате было зафиксированы попадания в жилые дома, ранена женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вячеслав Чаус
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