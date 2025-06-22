Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Одессе 22 июня: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Взрывы в Одессе 22 июня прогремели во время воздушной тревоги.
Взрывы в Одессе 22 июня
О взрывах в Одессе сегодня сообщают в местных телеграм-каналах.
Незадолго до атаки Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.
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Также мониторинговые паблики писали о вражеских беспилотниках в небе над Одессой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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