Взрывы в Одессе 22 июня: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Взрывы в Одессе 22 июня прогремели во время воздушной тревоги.

Взрывы в Одессе 22 июня

О взрывах в Одессе сегодня сообщают в местных телеграм-каналах.

Незадолго до атаки Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

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Также мониторинговые паблики писали о вражеских беспилотниках в небе над Одессой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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