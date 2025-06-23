В Винницкой области мужчина в российском флаге устроил провокацию во время похорон погибшего воина

В селе Юзвин, что в Винницкой области, во время прощания с украинским защитником Вадимом Дудником один из местных жителей устроил демонстративную провокацию.

Провокация во время прощания с защитником

Как сообщает телеграмм-канал Реальная Винница, мужчина появился на собственном подворье, обернувшись в российский триколор.

Инцидент произошел прямо во время похоронной процессии. Местные жители и участники церемонии были возмущены демонстрацией символики государства-агрессора.

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– Мужчина вышел во двор, обернувшись русским флагом вблизи Винницы в селе Юзвин (бывшее Некрасово). Все это безобразие произошло во время прощания села с погибшим Героем, — говорится в сообщении.

О смерти Вадима Дудника стало известно 17 июня. Ему было 37 лет.

С 2010 года он жил в селе Юзвин. С начала полномасштабной войны мужчина вступил в местную терроборону, а в апреле 2022 года присоединился к 46-му десантно-штурмовому батальону.

Вадим участвовал в освобождении Херсона и Бахмута, имел воинское звание старшины.

Его жизнь оборвалась во время пребывания в районе села Просяна на Днепропетровщине — резкое ухудшение здоровья не позволило врачам его спасти.

– Вадим был настоящим героем, который не жалел себя ради родной страны, – отметили в Якушинецкой общине. У погибшего остались жена и двое детей.

Реакция полиции

Полиция Винницкой области подтвердила факт задержания мужчины, развернувшего флаг страны-агрессора.

– В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессорки, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который разлагал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего обществом села. В настоящее время личность гражданина установлена, он задержан, — сообщили правоохранители.

Задержанному 29 лет. У него изъят флаг, и с ним проведена профилактическая беседа.

В настоящее время идет оценка правовой квалификации его действий.

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