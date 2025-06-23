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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Спорткомплекс КПИ поврежден в результате атаки по Киеву: все о разрушениях

Вибухи у Києві 23 червня 2025
Фото: ГСЧС

Здание КПИ (Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского) могло испытать повреждения в результате массированной атаки РФ в ночь на понедельник, 23 июня.

Здание КПИ повреждено в результате российской атаки

Как сообщил Сергей Манзюк, проректор по административно-финансовой работе КПИ Игоря Сикорского в спорткомплексе КПИ выбило окна.

Как сообщают в соцсетях, один из взрывов прогремел в Соломенском районе столицы – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

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Предварительно, сам спорткомплекс также мог испытать повреждения.

В двухэтажном здании находятся бассейн, гимнастические и аэробные залы.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, жертв в этом районе нет.

Удар по Соломенскому району стал одним из самых масштабных во время ночной атаки. В целом там зафиксированы последствия в пяти разных локациях.

Киевская городская военная администрация сообщила также о повреждении бизнес-центра и учебного заведения внутри района.

Кроме Соломенского от обстрела пострадали еще пять районов: Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский и Дарницкий.

В Шевченковском районе в результате попадания частично обрушился подъезд жилой пятиэтажки — погибли шесть человек, еще 19 получили ранения, восемь из них находятся в больницах. Работы на местах обстрелов продолжаются.

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