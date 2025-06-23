Спорткомплекс КПИ поврежден в результате атаки по Киеву: все о разрушениях
Здание КПИ (Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского) могло испытать повреждения в результате массированной атаки РФ в ночь на понедельник, 23 июня.
Здание КПИ повреждено в результате российской атаки
Как сообщил Сергей Манзюк, проректор по административно-финансовой работе КПИ Игоря Сикорского в спорткомплексе КПИ выбило окна.
Как сообщают в соцсетях, один из взрывов прогремел в Соломенском районе столицы – рядом со спортивно-оздоровительным комплексом Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.
Предварительно, сам спорткомплекс также мог испытать повреждения.
В двухэтажном здании находятся бассейн, гимнастические и аэробные залы.
Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, жертв в этом районе нет.
Удар по Соломенскому району стал одним из самых масштабных во время ночной атаки. В целом там зафиксированы последствия в пяти разных локациях.
Киевская городская военная администрация сообщила также о повреждении бизнес-центра и учебного заведения внутри района.
Кроме Соломенского от обстрела пострадали еще пять районов: Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский и Дарницкий.
В Шевченковском районе в результате попадания частично обрушился подъезд жилой пятиэтажки — погибли шесть человек, еще 19 получили ранения, восемь из них находятся в больницах. Работы на местах обстрелов продолжаются.