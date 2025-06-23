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Взрывы в Белгороде-Днестровском: под завалами учебного заведения ищут преподавателей

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Фото: Depositphotos

Взрывы в Белгород-Днестровском, что в Одесской области, прогремели во время воздушной атаки — россияне запустили баллистическую ракету.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Белгород-Днестровском

По словам Олега Кипера, враг нанес баллистический удар по одному из учебных заведений города, разрушив его.

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Детей в учреждении не было, поскольку сейчас каникулы, однако под завалами могут быть взрослые из преподавательского состава.

На месте работают спасатели, разбирают завалы.

Напомним, что ночью 22 июня россияне атаковали Белгород-Днестровский. Вражеские удары уничтожили местную станцию экстренной медицинской помощи. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако вражескими ударами выведены из строя семь машин скорой помощи, шесть из них разбиты, одна машина скорой помощи сгорела дотла.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

балістична ракетаОдесская областьРакетные удары России
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