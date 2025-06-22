Взрывы в Киеве: попадание в Соломенском районе, есть пострадавшие

Взрывы в Киеве прогремели ночью 23 июня. В Оболонском работают силы ПВО по вражеским дронам.

Взрывы в Киеве 23 июня — какие последствия

— Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях, — написал мэр Владимир Кличко.

Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что в столице продолжается работа сил ПВО.

Сейчас смотрят

По его словам, много дронов в области, возможен курс на Киев. Ткаченко призвал киевлян находиться в укрытиях.

По информации Кличко, в Соломенском районе, предварительно, есть попадание обломков в нежилое здание. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

Ткаченко уточнил, что горит крыша нежилого здания. Предварительно есть попадание в многоквартирный дом.

Напомним, ночью 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. В Киеве по последним данным погибли 28 человек, более 140 получили ранения.

Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще около 50 — деблокировали. Более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

К спасательной операции были привлечены более 400 спасателей, 200 единиц техники, беспилотники и поисковые собаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.