Атака на Харьков: повреждено предприятие и дома, среди пострадавших – девушка

Этой ночью РФ выпустила по Харькову 7 дронов. В результате обстрела со стороны страны-агрессора пострадали три человека, среди которых 15-летняя девушка, а также 54-летний мужчина, 46-летняя женщина.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам городского главы, один из дронов упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации — две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском.

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Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Последствия атаки на Харьков 24 июня

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки были повреждены гражданские предприятия и частные дома.

Известно, что для обстрела Харькова враг применил Герань-2.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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