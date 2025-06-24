Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Обстрел Краматорска 21 июня: количество жертв возросло до шести
Количество жертв российского удара по Краматорску 21 июня возросло до шести.
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
К сожалению, от полученных травм в больнице скончался мужчина 1939 г.р., который получил ранения в результате российского авиаудара по многоэтажке 21 июня.
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— Мои соболезнования близким… Краматорск разделяет эту боль… — говорится в сообщении.
Обстрел Краматорска 21 июня 2025 года
21 июня РФ атаковала Краматорск Донецкой области. Оккупанты ударили по жилым кварталам и промышленной зоне города.
Авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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