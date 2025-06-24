Обстрел Краматорска 21 июня: количество жертв возросло до шести

Количество жертв российского удара по Краматорску 21 июня возросло до шести.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

К сожалению, от полученных травм в больнице скончался мужчина 1939 г.р., который получил ранения в результате российского авиаудара по многоэтажке 21 июня.

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— Мои соболезнования близким… Краматорск разделяет эту боль… — говорится в сообщении.

Обстрел Краматорска 21 июня 2025 года

21 июня РФ атаковала Краматорск Донецкой области. Оккупанты ударили по жилым кварталам и промышленной зоне города.

Авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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