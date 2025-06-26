Дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: среди раненых — 15-летний парень
В ночь на 26 июня российские дроны атаковали город Белозерское Донецкой области. Зафиксировано попадание в пятиэтажный дом, есть раненые.
Ночная атака на Белозерское сегодня — последствия
Как сообщила Донецкая областная прокуратура, сегодня в 02:00 российские оккупационные войска попали БпЛА Герань-2 по пятиэтажному дому в Белозерском.
В результате атаки начался пожар, ранены пять жителей дома, в том числе 86-летняя пенсионерка, 15-летний парень и его мать.
У пострадавших — минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, закрытый перелом и ссадины. Всем оказали медицинскую помощь.
Кроме того, в Белозерском повреждены еще три многоэтажки и семь автомобилей.
Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецька обласна прокуратура