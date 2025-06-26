Дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: среди раненых — 15-летний парень

В ночь на 26 июня российские дроны атаковали город Белозерское Донецкой области. Зафиксировано попадание в пятиэтажный дом, есть раненые.

Ночная атака на Белозерское сегодня — последствия

Как сообщила Донецкая областная прокуратура, сегодня в 02:00 российские оккупационные войска попали БпЛА Герань-2 по пятиэтажному дому в Белозерском.

В результате атаки начался пожар, ранены пять жителей дома, в том числе 86-летняя пенсионерка, 15-летний парень и его мать.

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У пострадавших — минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, закрытый перелом и ссадины. Всем оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в Белозерском повреждены еще три многоэтажки и семь автомобилей.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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