Ночью 27 июня продолжались атаки на Никополь, что в Днепропетровской области. Россияне били по городу, а также по Покровской и Марганецкой общинам FPV-дронами.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атака на Никополь ночью

По словам Сергея Лысака, в результате атаки пострадали четыре человека, врачи оказывают им необходимую помощь.

Взрывами повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобиль и линия электропередач.

Ночью над Днепропетровской областью наши защитники неба уничтожили две ракеты и пять российских дронов.

Город Никополь находится на берегу Днепра напротив оккупированного Энергодара Запорожской области. Никополь и ряд соседних общин россияне обстреливают чуть ли не ежедневно.

Напомним, что 2 июня российские войска нанесли удар по подразделению спасателей ГСЧС в Никополе. Ранены были двое гражданских мужчин.

22 июня оккупационные войска несколько раз обстреляли Никопольский район, в результате чего пострадали семь человек, среди которых – шесть полицейских. Так, вражеский FPV-дрон атаковал одно из сел Червоногригоровской общины. Около 13:00 враг обстрелял Никополь из артиллерии. Ранения получил 63-летний местный житель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

Фото: Сергей Лысак

