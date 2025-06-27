Полиция проводит обыски у Назария Гусакова и его друзей: детали

Правоохранители проводят обыски в Киеве и Львове по делу о возможном мошенничестве львовянина из СМА Назария Гусакова, который собирал деньги якобы на покупку дорогостоящего препарата.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Обыски по делу Гусакова

Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

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Обыски прошли по месту жительства Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки препарата. Речь идет о его друзьях и знакомых.

Следствие считает, что банковские карты друзей и знакомых Гусакова использовались для получения благотворительных взносов. Также обыски проходят у лица, которое помогало львовянину обналичивать собранные деньги и переводить криптовалюту.

Правоохранители выясняют, были ли благотворительные деньги потрачены не по назначению, и ищет других участников вероятной преступной деятельности.

Киберполиция проверяет, куда шли собранные средства, в частности следят за криптокошельками, на которые могли выводить донаты.

Одновременно специалисты Госслужбы финмониторинга анализируют движение денег на банковских счетах Назария Гусакова и людей, которые могли помогать ему собирать средства.

Сейчас устанавливают круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий. Правоохранители просят граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.

Полицейские призывают всех, кто посылал средства на эти сборы, стал жертвой мошенничества или имеет любую полезную информацию, обращаться к следователю по телефону 099 302 15 24.

Что предшествовало

В начале прошлой недели в соцсетях пользователи начали указывать, что Назарий Гусаков не отчитывается о расходах собранных на лечение средств. Сборы в его поддержку делали публичные лица, которых он об этом просил.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с июня 2024 года Гусаков бесплатно получает препарат Эврисди от компании Рош. Сам Назарий объяснял, что ежемесячные расходы на лечение и реабилитацию достигали до 300 тыс. грн и большинство оплат осуществлялись без документов, потому что не ожидал, что придется официально отчитываться.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который сообщил, что Гусаков покинул Украину неделей ранее.

После в Нацполиции сообщили об открытии двух уголовных производств по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

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