Взрывы в Сумах: в город одна за другой летят скоростные цели

Взрывы в Сумах прогремели после предупреждения об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Взрывы в Сумах сегодня

Так, в 11:37 командование Воздушных сил ВСУ предупредило о скоростной цели в направлении Сум. В 11:44 военные снова зафиксировали вражескую цель. О еще одной российской ракете сообщили в 11:46.

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В телеграм-каналах горожане сообщили о взрывах в Сумах.

На данный момент официальной информации от местных властей нет.

Отметим, что россияне часто атакуют Сумы как дронами, так и ракетами. Расстояние от Сум до ближайшей границы с Россией составляет около 30-40 км.

20 июня вечером прогремели взрывы в Сумах. По данным местных властей, россияне атаковали многоэтажки ударным беспилотником Ланцет. В результате взрыва пострадала одна жительница — женщина 75 лет.

18 июня вечером в Сумах начали раздаваться взрывы. По предварительной информации, россияне вели обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям города. К счастью, люди не пострадали.

3 июня россияне атаковали Сумы из реактивных систем залпового огня дальнего действия. Вражеский обстрел повредил медицинское учреждение, автомобили и дома. Жертвами атака стали шесть человек, еще 30 человек пострадали – среди них было три ребенка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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