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БпЛА с севера: в Днепре прогремел взрыв

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

В Днепре громко — слышен взрыв.

Об этом сообщают в Telegram-канале.

Взрыв в Днепре 28 июня 2025 года

Пока не известно о последствиях взрывов в Днепре — есть ли пострадавшие и разрушения.

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Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА с севера в направлении города. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщал о вражеских Шахедах в небе над областью.

Напомним, что сегодня в Днепре уже раздавались взрывы днем, тогда сообщалось об угрозе российской атаки КАБами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеВзрывДнепр
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