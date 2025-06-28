Малиновская Ангелина, редактор ленты
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БпЛА с севера: в Днепре прогремел взрыв
В Днепре громко — слышен взрыв.
Об этом сообщают в Telegram-канале.
Взрыв в Днепре 28 июня 2025 года
Пока не известно о последствиях взрывов в Днепре — есть ли пострадавшие и разрушения.
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Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА с севера в направлении города. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщал о вражеских Шахедах в небе над областью.
Напомним, что сегодня в Днепре уже раздавались взрывы днем, тогда сообщалось об угрозе российской атаки КАБами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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