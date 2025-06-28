Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

ППО України

Вблизи Киева работают силы ПВО.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

— Тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут вражеские БПЛА. Оставайтесь в укрытиях! — сообщил он.

Взрывы в Киевской области 28 июня

На данный момент о последствиях взрывов в Киевской области ничего не известно, а именно, есть ли пострадавшие и разрушения.

Сейчас смотрят

Напомним, что в ночь на пятницу, 27 июня, в Киеве раздавались взрывы. Силы ПВО работали по российским дронам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывКиїв
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь