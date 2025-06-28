Малиновская Ангелина, редактор ленты
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На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО
Вблизи Киева работают силы ПВО.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
— Тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут вражеские БПЛА. Оставайтесь в укрытиях! — сообщил он.
Взрывы в Киевской области 28 июня
На данный момент о последствиях взрывов в Киевской области ничего не известно, а именно, есть ли пострадавшие и разрушения.
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Напомним, что в ночь на пятницу, 27 июня, в Киеве раздавались взрывы. Силы ПВО работали по российским дронам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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