Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 22 из 23 дронов

Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 23 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 22:00 27 июня.

За это время оккупанты запустили 23 ударных БпЛА Shahed и дрона-имитатора разных типов из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Основным направлением удара была Одесская область.

Противовоздушная оборона обезвредила 22 Шахеда (дрона других типов) на Юге страны:

21 сбит огневыми средствами поражения;

один локационно утрачен/приглушен средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание ударного БпЛА в одной локации в Одессе, а также падение сбитых дронов на восьми локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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