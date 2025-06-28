Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 22 из 23 дронов
Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 23 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину продолжалась с 22:00 27 июня.
За это время оккупанты запустили 23 ударных БпЛА Shahed и дрона-имитатора разных типов из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
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Основным направлением удара была Одесская область.
Противовоздушная оборона обезвредила 22 Шахеда (дрона других типов) на Юге страны:
- 21 сбит огневыми средствами поражения;
- один локационно утрачен/приглушен средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание ударного БпЛА в одной локации в Одессе, а также падение сбитых дронов на восьми локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
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