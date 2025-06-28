В Харькове задержали экс-заместителя мэра за хищение 5,4 млн грн на фортификациях

В Харькове прокуратура и полиция разоблачили организацию, которую возглавлял бывший заместитель мэра города. Участников схемы подозревают в хищении 5,4 млн грн из бюджета. Эти деньги выделялись на строительство фортификаций.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Разоблачена преступная организация во главе с бывшим заместителем мэра Харькова

В преступную организацию входили пять человек: сам организатор, два руководителя предприятий и два частных предпринимателя. По данным следствия, организатор вместе с директором одной из фирм-подрядчиков привлекли другие компании-посредники и предпринимателей.

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Через них закупали товары для фортификаций по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

— Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн грн. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации, — сообщил Кравченко.

Правоохранители уже провели серию обысков в Харькове и области, в ходе которых изъяли компьютерную технику, бухгалтерские и финансовые документы.

Подозреваемым сообщили о подозрении, им инкриминируют участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах во время военного положения.

Фигуранты дела уже задержаны. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Источники СМИ, в частности, РБК-Украина, сообщили, что подозрение объявили бывшему заместителю Харьковского городского головы и депутату горсовета от партии Блок Кернеса — Успешный Харьков Андрею Руденко.

Как сообщил генпрокурор, организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Тогда как исполнителям — по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

— Украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на обороне или армии предупреждаю — будете отвечать со всей строгостью, — подчеркнул Кравченко.

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