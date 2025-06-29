Обстрел Лимана: оккупанты попали в дом, пострадала семья с ребенком

В воскресенье, 29 июня, около 7:15, российские войска обстреляли жилой 5-этажный дом в прифронтовом городе Лиман. В результате атаки пострадала одна семья.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Обстрел Лимана: оккупанты ударили по многоэтажке

В результате попадания в жилой дом телесные повреждения получила семья: 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.

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— У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и отравление угарным газом. Им оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены фасад дома, окна и балконы. Тип оружия, из которого стреляли россияне, сейчас устанавливается.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры делают все необходимое, чтобы задокументировать атаку оккупантов на мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

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