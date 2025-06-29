Обстрел Лимана: оккупанты попали в дом, пострадала семья с ребенком
В воскресенье, 29 июня, около 7:15, российские войска обстреляли жилой 5-этажный дом в прифронтовом городе Лиман. В результате атаки пострадала одна семья.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Обстрел Лимана: оккупанты ударили по многоэтажке
В результате попадания в жилой дом телесные повреждения получила семья: 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.
— У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и отравление угарным газом. Им оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены фасад дома, окна и балконы. Тип оружия, из которого стреляли россияне, сейчас устанавливается.
Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры делают все необходимое, чтобы задокументировать атаку оккупантов на мирных жителей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура