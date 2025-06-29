Взрывы в Лебедине: повреждены админздания и дома, пострадали супруги

Супруги пострадали во время утренних взрывов в Лебедине сегодня, 29 июня.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Лебедине сегодня: что известно

Взрывы в Лебедине сегодня, 29 июня, прогремели во время утренней атаки дрона.

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По словам Олега Григорова, Лебедин россияне атаковали тремя беспилотниками, один из дронов не сдетонировал.

В городе повреждены два административных здания и 12 частных домов.

На месте атаки продолжается ликвидация последствий.

– Во время взрывов в Лебедине пострадали супруги – 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их доставили в больницу после того, как они самостоятельно обратились за медицинской помощью, – написал глава ОВА.

Мужчину после осмотра отпустили домой, женщина пока остается под наблюдением медиков.

Следует отметить, что утром 29 июня россияне атаковали дронами и Конотопскую общину.

Один из БпЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жильцы дома не пострадали.

Кроме того, в общине повреждены и другие жилые дома и объекты инфраструктуры.

В одном из сел из-за обстрела более 600 потребителей остались без электроснабжения.

Напомним, что этой ночью враг атаковал территорию Украины 537 воздушными целями. Силам обороны удалось обезвредить 475 из них.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОГА

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