Взрывы в Лебедине: повреждены админздания и дома, пострадали супруги
Супруги пострадали во время утренних взрывов в Лебедине сегодня, 29 июня.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Лебедине сегодня: что известно
Взрывы в Лебедине сегодня, 29 июня, прогремели во время утренней атаки дрона.
По словам Олега Григорова, Лебедин россияне атаковали тремя беспилотниками, один из дронов не сдетонировал.
В городе повреждены два административных здания и 12 частных домов.
На месте атаки продолжается ликвидация последствий.
– Во время взрывов в Лебедине пострадали супруги – 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их доставили в больницу после того, как они самостоятельно обратились за медицинской помощью, – написал глава ОВА.
Мужчину после осмотра отпустили домой, женщина пока остается под наблюдением медиков.
Следует отметить, что утром 29 июня россияне атаковали дронами и Конотопскую общину.
Один из БпЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жильцы дома не пострадали.
Кроме того, в общине повреждены и другие жилые дома и объекты инфраструктуры.
В одном из сел из-за обстрела более 600 потребителей остались без электроснабжения.
Напомним, что этой ночью враг атаковал территорию Украины 537 воздушными целями. Силам обороны удалось обезвредить 475 из них.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОГА