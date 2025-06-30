Взрыв в Снигиревской общине на Николаевщине: что известно и какие последствия
В Снигиревской общине Николаевской области прогремели мощные взрывы вечером в понедельник, 30 июня.
Взрыв в Снигиревской общине вечером 30 июня — что произошло
Руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта подтвердил информацию о взрывах.
— По предварительной информации, взрыв, который был слышен, был за пределами нашей общины, — отметил Кухта.
Кроме этого, утром российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину в Николаевской области.
Как сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате обстрела в селе Дмитровка погиб 49-летний мужчина и ранена 37-летняя женщина.
По его словам, есть поврежденные частные дома и магазин.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.