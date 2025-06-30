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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрыв в Снигиревской общине на Николаевщине: что известно и какие последствия

вогонь пожежа ДСНС
Фото: ГСЧС

В Снигиревской общине Николаевской области прогремели мощные взрывы вечером в понедельник, 30 июня.

Взрыв в Снигиревской общине вечером 30 июня — что произошло

Руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта подтвердил информацию о взрывах.

— По предварительной информации, взрыв, который был слышен, был за пределами нашей общины, — отметил Кухта.

Кроме этого, утром российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину в Николаевской области.

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Как сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате обстрела в селе Дмитровка погиб 49-летний мужчина и ранена 37-летняя женщина.

По его словам, есть поврежденные частные дома и магазин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеВзрывНиколаевская область
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