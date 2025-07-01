РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые

РФ нанесла ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ракетный обстрел Днепропетровской области 1 июля: последствия

В результате ракетного удара РФ по Каменскому району Днепропетровской области возник пожар.

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К сожалению, есть погибшие и раненые. Детали местные власти пообещали сообщить позже.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога — в ОВА подчеркивают важность нахождения в безопасном месте.

К слову, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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