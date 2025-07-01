Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые
РФ нанесла ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетный обстрел Днепропетровской области 1 июля: последствия
В результате ракетного удара РФ по Каменскому району Днепропетровской области возник пожар.
Сейчас смотрят
К сожалению, есть погибшие и раненые. Детали местные власти пообещали сообщить позже.
В настоящее время в области продолжается воздушная тревога — в ОВА подчеркивают важность нахождения в безопасном месте.
К слову, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.