РФ атаковала Запорожскую область: ранены энергетики, община без света
РФ атаковала Степногорскую общину Запорожской области, в результате чего двое энергетиков получили контузию. Также была повреждена высоковольтная линия электропередач, а часть населенных пунктов остались без света и связи.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака Степногорской общины на Запорожье
Инфраструктуру прифронтовой общины РФ пыталась уничтожить с помощью FPV-дронов и артударами.
— Артударами и FPV-дронами россияне пытаются уничтожить инфраструктуру прифронтовой общины. Под обстрел попала бригада РЭМа. Авто повреждено, сотрудники получили акубаротравму, — говорится в сообщении.
На данный момент Степногорская община без электроснабжения, интернета и мобильной связи.
К слову, в результате взрывов в Запорожье сегодня, 1 июля, вспыхнул пожар на предприятии, повреждены частные дома.
Напомним, что 1 июля враг атаковал Запорожье, как следствие — горело предприятие, были повреждены дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.