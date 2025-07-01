РФ атаковала Запорожскую область: ранены энергетики, община без света

РФ атаковала Степногорскую общину Запорожской области, в результате чего двое энергетиков получили контузию. Также была повреждена высоковольтная линия электропередач, а часть населенных пунктов остались без света и связи.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака Степногорской общины на Запорожье

Инфраструктуру прифронтовой общины РФ пыталась уничтожить с помощью FPV-дронов и артударами.

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— Артударами и FPV-дронами россияне пытаются уничтожить инфраструктуру прифронтовой общины. Под обстрел попала бригада РЭМа. Авто повреждено, сотрудники получили акубаротравму, — говорится в сообщении.

На данный момент Степногорская община без электроснабжения, интернета и мобильной связи.

К слову, в результате взрывов в Запорожье сегодня, 1 июля, вспыхнул пожар на предприятии, повреждены частные дома.

Напомним, что 1 июля враг атаковал Запорожье, как следствие — горело предприятие, были повреждены дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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