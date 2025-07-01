Взяты под стражу все подозреваемые по делу о хищении на фортификациях на Харьковщине
В Харьковской области избрана мера пресечения подозреваемым по делу о возможном хищении средств на строительстве фортификационных сооружений.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Хищение средств на строительстве фортификаций в Харьковской области
Как отмечается, суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога в отношении организатора и всех других участников схемы. Среди них:
- бывший заместитель Харьковского городского главы;
- два директора ООО;
- два ФЛП.
Ранее соучастникам дела сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами в сумме 5,4 млн грн.
По информации прокуратуры, они использовали транзитные субъекты хозяйствования для искусственного завышения цены при закупке материалов и невзрывных заграждений (зубы дракона) при строительстве фортификаций в Харьковской области. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Как сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко, участники схемы закупали товары для фортификаций на Харьковщине по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.