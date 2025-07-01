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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взяты под стражу все подозреваемые по делу о хищении на фортификациях на Харьковщине

фортифікаційні споруди
Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области избрана мера пресечения подозреваемым по делу о возможном хищении средств на строительстве фортификационных сооружений.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Хищение средств на строительстве фортификаций в Харьковской области

Как отмечается, суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога в отношении организатора и всех других участников схемы. Среди них:

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  • бывший заместитель Харьковского городского главы;
  • два директора ООО;
  • два ФЛП.

Ранее соучастникам дела сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами в сумме 5,4 млн грн.

По информации прокуратуры, они использовали транзитные субъекты хозяйствования для искусственного завышения цены при закупке материалов и невзрывных заграждений (зубы дракона) при строительстве фортификаций в Харьковской области. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко, участники схемы закупали товары для фортификаций на Харьковщине по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

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зуби дракона

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