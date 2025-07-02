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Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Терминал Новой почты в Славянске разрушен в результате атаки Шахедов

Термінал Нової пошти Слов'янськ

Во время ночной атаки 2 июля уничтожен терминал Новой почты в Славянске Донецкой области.

Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях и подтвердили в пресс-службе почтового оператора.

Шахеды разрушили терминал Новой почты в Славянске

По словам Ляха, ночью российские дроны в очередной раз атаковали город — зафиксировано попадание по терминалу Новой почты на улице Литературной, а также в районе улицы Торецко-Набережная.

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В обеих локациях обошлось без пострадавших.

В Новой почте подтвердили разрушение терминала в результате атаки Шахедов. Говорят, что работники, к счастью, не пострадали.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба, поскольку уничтожено ориентировочно 300 посылок, еще 5 тыс. уцелели.

— Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций, — предупредили в компании.

Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Фото: Нова пошта
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Термінал Нової пошти Слов'янськ
Термінал Нової пошти Слов'янськ

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 225-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Нова пошта

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