Терминал Новой почты в Славянске разрушен в результате атаки Шахедов
Во время ночной атаки 2 июля уничтожен терминал Новой почты в Славянске Донецкой области.
Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях и подтвердили в пресс-службе почтового оператора.
Шахеды разрушили терминал Новой почты в Славянске
По словам Ляха, ночью российские дроны в очередной раз атаковали город — зафиксировано попадание по терминалу Новой почты на улице Литературной, а также в районе улицы Торецко-Набережная.
В обеих локациях обошлось без пострадавших.
В Новой почте подтвердили разрушение терминала в результате атаки Шахедов. Говорят, что работники, к счастью, не пострадали.
Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба, поскольку уничтожено ориентировочно 300 посылок, еще 5 тыс. уцелели.
— Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций, — предупредили в компании.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 225-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Нова пошта