В Одессе — снова взрывы: на город летела баллистика
Взрывы в Одессе прогремели вечером 3 июля во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.
Взрывы в Одессе сегодня, 3 июля: что известно
Мэр города Геннадий Труханов около 17:25 сообщил о взрыве.
По состоянию на 17:40 в Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Это уже третья серия взрывов в Одессе за последние сутки — около 13.00 из-за удара баллистической ракетой Искандер погибли два человека погибли, еще шесть ранены.
Российская ракета попала в один из причалов Одесского морского порта, где как раз происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.
Погибли докер-механизатор и водитель грузовика.
Среди раненых — работники одного из портовых операторов, водитель, и двое граждан Сирии (члены экипажа гражданского судна).
В порту повреждены краны, техника и склады.
Ночью взрывы в Одессе раздавались из-за атаки дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.