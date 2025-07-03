Взрыв в Полтаве: к региону летел вражеский БпЛА

Взрыв в Полтаве сегодня, 3 июля, прогремел примерно в 9 утра.

Об этом сообщил и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

Взрыв в Полтаве 3 июля: что известно

— В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – написал он.

О последствиях взрывов в Полтаве пока не известно, а именно, есть ли пострадавшие и разрушения.

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В Воздушных силах ранее предупреждали об угрозе БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

К слову, сегодня во время ночной атаки россияне запустили по Украине 52 беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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