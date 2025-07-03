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2 мин.

Взрыв в Одессе: Воздушные силы зафиксировали скоростную цель в направлении города

Вибух
Фото: Depositphotos

Взрыв в Одессе прогремел 3 июля около 13.00.

Об этом сообщил городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Взрыв в Одессе 3 июля: что известно

На данный момент о последствиях взрыва в Одессе ничего не известно, а именно есть ли пострадавшие и разрушения.

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Перед тем как в Одессе прогремел взрыв, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении города.

Напомним, что в Одессе ночью также раздавались взрывы — РФ нанесла очередной удар по жилой инфраструктуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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