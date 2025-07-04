Массированный обстрел Киева: пожары потушены, спасательные работы приостановлены

По состоянию на 20:00 пятницы, 4 июля, в Киеве ликвидированы все пожары, вызванные массированным обстрелом РФ. Спасательные работы приостановлены.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Киеве ликвидированы пожары в результате массированного обстрела РФ

— Киев: по состоянию на 20:00 все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены, — говорится в сообщении.

На одной из локаций чрезвычайники приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 т мусора и строительных конструкций.

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Напомним, в ночь на 4 июля российские войска осуществили массированную атаку на Киев с применением дронов-камикадзе Шахед, крылатых и баллистических ракет.

В разных районах столицы зафиксировано падение обломков и пожары.

Как сообщили в Воздушных силах, Россия выпустила рекордные 550 воздушных целей, основную часть из которых направила именно на Киев.

Силам ПВО удалось ликвидировать 270 воздушных целей, еще 208 дронов было подавлено средствами РЭБ.

В ответ на атаку были задействованы дроны-перехватчики, что позволило эффективно обезвредить значительное количество вражеских объектов.

В результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб.

Военный аналитик Михаил Самусь заявил, что вечером 3 июля над Киевом работал вражеский дрон-разведчик.

По его мнению, это говорит о пробелах в работе украинской ПВО.

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