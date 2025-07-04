Взрывы в Днепре: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Взрывы в Днепре прогремели днем пятницы, 4 июня. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Взрывы в Днепре 4 июля: что известно

Взрывы в Днепре сегодня, 4 июля, прогремели около 16:30.

В 16:08 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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— Днепр — в укрытие, — говорилось в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Украина пережила рекордную воздушную атаку — россияне запустили 550 целей, из которых более 330 — это ударные БпЛА типа Шахед.

Все составляющие противовоздушной обороны активно работали над сбиванием вражеских целей, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Силы обороны уничтожили часть вражеских средств атаки, но часть ракет достигла целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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