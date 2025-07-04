Взрывы в Киеве в ночь на 5 июля: РФ снова запустила ударные дроны, работает ПВО

Прогремели мощные взрывы в Киеве в ночь с 4 на 5 июля, когда российские войска снова пытались атаковать ударными дронами Shahed столицу Украины.

Взрывы в Киеве ночью — какие последствия

В столице ночью объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Жителей города призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

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Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, сообщили в ГВА.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что предварительно по наблюдению основной вектор движения вражеских ударных БпЛА — снова на Киевщину и столицу.

Тем временем люди уже начали спускаться к станциям метро в Киеве и даже планируют остаться там на ночь.

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную атаку дронами на Киев, в результате чего погиб человек и еще 26 людей получили ранения.

По информации от официальных источников, разрушения зафиксированы в шести районах. Больше всего пострадал Соломенский район Киева.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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