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Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

В Нежине подростков поразило током на крыше вагона: парень погиб, девушка – в реанимации

у ніжині підлітків вразило струмом

Сегодня, 5 июля, в Нежине на крыше железнодорожного вагона парня 15 лет и 19-летнюю девушку поразило током.

В Нежине парень погиб на крыше вагона

Сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током, пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

На место происшествия приехали спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

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К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации, сообщили в ГСЧС.

На фоне данного случая работники ГСЧС в очередной раз обратились к родителям и отметили, что железная дорога — не место для развлечений.

— Объясните детям, насколько опасны игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизнь!, — отметили спасательницы.

Напомним, что такие случаи действительно не единичны. Так, в Одессе на вагоне поезда поразило током подростков, оба погибли.

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Ніжинподростки
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