В Нежине подростков поразило током на крыше вагона: парень погиб, девушка – в реанимации
Сегодня, 5 июля, в Нежине на крыше железнодорожного вагона парня 15 лет и 19-летнюю девушку поразило током.
В Нежине парень погиб на крыше вагона
Сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током, пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
На место происшествия приехали спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.
К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации, сообщили в ГСЧС.
На фоне данного случая работники ГСЧС в очередной раз обратились к родителям и отметили, что железная дорога — не место для развлечений.
— Объясните детям, насколько опасны игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизнь!, — отметили спасательницы.
Напомним, что такие случаи действительно не единичны. Так, в Одессе на вагоне поезда поразило током подростков, оба погибли.