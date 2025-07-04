Взрывы в Киеве в ночь на 5 июля: РФ снова запустила ударные дроны, работает ПВО
Прогремели мощные взрывы в Киеве в ночь с 4 на 5 июля, когда российские войска снова пытались атаковать ударными дронами Shahed столицу Украины.
Взрывы в Киеве ночью — какие последствия
В столице ночью объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Жителей города призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, сообщили в ГВА.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что предварительно по наблюдению основной вектор движения вражеских ударных БпЛА — снова на Киевщину и столицу.
Тем временем люди уже начали спускаться к станциям метро в Киеве и даже планируют остаться там на ночь.
В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную атаку дронами на Киев, в результате чего погиб человек и еще 26 людей получили ранения.
По информации от официальных источников, разрушения зафиксированы в шести районах. Больше всего пострадал Соломенский район Киева.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.