Атакует Битицу с ночи: в результате обстрела со стороны РФ погиб человек
Под массированным ударом со стороны РФ оказался Битицкий старостат Сумской громады.
Обстрел Битицкого старостата Сумской области 6 июля
— Враг атакует село с ночи: были удары управляемыми авиабомбами, утром — ракетный удар, а днем россияне применили ударные дроны, — пишет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Около 16:00 в течение 15 минут враг атаковал село четырьмя ударными БпЛА.
В результате обстрела повреждены десятки домов местных жителей, пять — фактически уничтожены. Масштабы разрушений уточняются.
К тому же, в результате попаданий БпЛА вспыхнул пожар в жилом секторе. Российская агрессия унесла жизнь одного гражданского человека.
Тело жертвы обнаружили во время обследования территории после серии ударов.
Предварительно, еще один человек ранен. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.