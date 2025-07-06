Атакует Битицу с ночи: в результате обстрела со стороны РФ погиб человек

Под массированным ударом со стороны РФ оказался Битицкий старостат Сумской громады.

Обстрел Битицкого старостата Сумской области 6 июля

— Враг атакует село с ночи: были удары управляемыми авиабомбами, утром — ракетный удар, а днем россияне применили ударные дроны, — пишет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Около 16:00 в течение 15 минут враг атаковал село четырьмя ударными БпЛА.

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В результате обстрела повреждены десятки домов местных жителей, пять — фактически уничтожены. Масштабы разрушений уточняются.

К тому же, в результате попаданий БпЛА вспыхнул пожар в жилом секторе. Российская агрессия унесла жизнь одного гражданского человека.

Тело жертвы обнаружили во время обследования территории после серии ударов.

Предварительно, еще один человек ранен. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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