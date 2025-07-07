Ночные взрывы в Киеве: повреждена теплосеть, без горячей воды 500 зданий
Последствия ночных взрывов в Киеве 7 июля зафиксированы в трех районах столицы. В частности, в Голосеевском районе в результате падения обломков сбитых дронов повреждена тепломагистраль большого диаметра.
Взрывы в Киеве сегодня: последствия атаки дронов
По данным КГГА и мэра столицы Виталия Кличко, зафиксировано попадание обломков сбитых БпЛА в Деснянском, Голосеевском и Соломенском районах.
В Голосеевском — повреждены окна в офисном здании, а также тепломагистраль диаметром 1 м, поэтому без горячего водоснабжения сейчас около 500 зданий (жилые дома, школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты).
Коммунальщики работают над ликвидацией аварии.
Кроме того, повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.
В Деснянском районе обломки дронов повредили фасад административного здания, газовую
трубу и пустой резервуар. Горение уже ликвидировано, пострадавших нет.
Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположенные автомобили.
В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку: повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, без пострадавших.
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