Ночные взрывы в Киеве: повреждена теплосеть, без горячей воды 500 зданий

Последствия ночных взрывов в Киеве 7 июля зафиксированы в трех районах столицы. В частности, в Голосеевском районе в результате падения обломков сбитых дронов повреждена тепломагистраль большого диаметра.

Взрывы в Киеве сегодня: последствия атаки дронов

По данным КГГА и мэра столицы Виталия Кличко, зафиксировано попадание обломков сбитых БпЛА в Деснянском, Голосеевском и Соломенском районах.

В Голосеевском — повреждены окна в офисном здании, а также тепломагистраль диаметром 1 м, поэтому без горячего водоснабжения сейчас около 500 зданий (жилые дома, школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты).

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Коммунальщики работают над ликвидацией аварии.

Кроме того, повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

В Деснянском районе обломки дронов повредили фасад административного здания, газовую

трубу и пустой резервуар. Горение уже ликвидировано, пострадавших нет.

Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположенные автомобили.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку: повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : КГГА

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