Атака на Киев 4 июля: количество жертв возросло до трех

Увеличилось количество жертв российского удара по Киеву ночью 4 июля.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 4 июля: число жертв возросло

По словам Тимура Ткаченко, вражеская атака на Киев 4 июля унесла еще одну жизнь — в больнице скончался мужчина.

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— Медики до последнего боролись за его жизнь, — сказал глава МВА.

Напомним, что 4 июля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в шести районах столицы, больше всего в Соломенском.

Там взрывами повреждено более 30 многоквартирных домов и магазинов, повреждены частный дом, здание училища и школы, кафе, гаражный кооператив, СТО, железнодорожное полотно, помещение теплопункта.

В Святошинском районе пострадали не менее 10 многоквартирных жилых домов.

В Днепровском районе части российских ударных дронов упали рядом с лицеем.

В Голосеевском районе взрывами повреждено здание медучреждения.

По информации местных властей, в результате атаки на Киев 4 июля один человек погиб — спасатели обнаружили тело в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе. 5 июля городской голова Виталий Кличко сообщил, что в больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина.

8 июля скончался третий пострадавший.

Всего во время взрывов в Киеве ранения получили 32 человека, среди них 10-летняя девочка.

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