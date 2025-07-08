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Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 54 дронами: сколько целей обезврежено

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали четырьмя ракетами и 54 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 00:30 8 июля.

Российские войска применили:

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  • четыре зенитные корректируемые ракеты С-300/С-400 (запущены из Курской области РФ);
  • 54 ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы различных типов (запущены из российских Курска, Орла, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

К утру противовоздушная оборона обезвредила 34 БпЛА на Севере и Юге страны.

26 сбиты огневыми средствами поражения, восемь локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Попадание ударных дронов зафиксировано в пяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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