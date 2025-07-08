Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 54 дронами: сколько целей обезврежено
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали четырьмя ракетами и 54 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась в 00:30 8 июля.
Российские войска применили:
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- четыре зенитные корректируемые ракеты С-300/С-400 (запущены из Курской области РФ);
- 54 ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы различных типов (запущены из российских Курска, Орла, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).
К утру противовоздушная оборона обезвредила 34 БпЛА на Севере и Юге страны.
26 сбиты огневыми средствами поражения, восемь локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Попадание ударных дронов зафиксировано в пяти локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
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