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Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Полковника СБУ застрелили в Голосеевском районе Киева: открыто производство

СБУ
Фото: СБУ

В четверг, 10 июля, в Голосеевском районе Киева застрелили полковника СБУ. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщают украинские СМИ.

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В настоящее время СБУ и Нацполиция выясняют все обстоятельства.

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– Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), – рассказали в ведомстве.

Между тем СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что речь якобы идет о полковнике Иване Ворониче.

Как отметил журналист программы Факты ICTV Олег Корниенко, киллер подошел довольно близко к офицеру, сделал не менее пяти выстрелов из оружия с глушителем, чтобы никто ничего не услышал.

В столице действует план-перехват, по которому силовики ищут диверсанта.

– Говорят, что следы ведут в Москву, потому что якобы этот полковник создал одно из подразделений, которое еще с 2014 года сильно досаждало России, – подчеркнул журналист, напомнив, как при загадочных обстоятельствах погибали представители страны-агрессора, причастные к вторжению в Украину.

Ранее полиция Киева сообщала, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Голосеевском районе Киева.

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Источник: BBC Украина, Интерфакс-Украина

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