Взрывы в Киевской области: почти 10 часов продолжалась массированная атака РФ

Взрывы в Киевской области гремели в ночь на 10 июля. Враг атаковал регион почти 10 часов, применив ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Взрывы в Киевской области 10 июля: что известно

Последствия взрывов в Киевской области сегодня зафиксированы в четырех районах региона.

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В Обуховском районе ранения получил 51-летний мужчина, который госпитализирован в местную больницу. Состояние раненого в настоящее время выясняется.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В них выбиты окна и двери, изрешечены фасады. В одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар, который уже ликвидирован.

Также повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения, который возник в результате российского обстрела.

В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома от обломков сбитых вражеских целей.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Калашник отметил, что количество поврежденных объектов может увеличиться после завершения обследования всех территорий.

Напомним, что первые взрывы в Киевской области прогремели около 01:20 10 июля.

По информации начальника КГГА Тимура Ткаченко, в самой столице на данный момент известно о двух погибших .

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