Сообщено о подозрении оккупанту, расстрелявшему авто с семьей: отец и 9-летняя дочь погибли на Харьковщине

В Харьковской области установили личность российского оккупанта, который расстрелял авто с семьей, в результате чего погибли девятилетняя дочь и ее отец.

Расстрел семьи во время оккупации Харьковской области

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, днем 2 марта 2022 года семья двигалась на автомобиле по трассе вблизи села Дементьевка, которое на тот момент оказалось под контролем оккупантов.

По информации следствия, муж с женой и двое их детей, среди которых девятилетняя дочь и 17-летний сын, решили эвакуироваться в более безопасный населенный пункт.

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Однако российский военнослужащий открыл огонь из пулемета калибра 12,7 мм по машине, на которой передвигалась семья.

В результате обстрела водитель потерял управление, поэтому автомобиль съехал с дороги. Мужчина пытался снова завести транспортное средство и продолжить движение, но солдат РФ повторно открыл огонь, после чего авто загорелось.

На месте погибли отец и его девятилетняя дочь. Мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения. Но им удалось выбраться из машины в огне и упасть на землю.

В то же время военный РФ продолжал стрелять в сторону авто. Пострадавшие мать и подросток лежали на дороге, когда российский солдат подошел к ним почти вплотную, сказав, что у него приказ стрелять по всем, после чего ушел.

Раненых удалось спасти, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, поскольку их заметили неравнодушные люди и вовремя доставили в больницу.

По данным следствия, к преступлению причастен военнослужащий 237 танкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа, уроженец Белгородской области России.

22-летнему российскому военному заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос для объявления подозреваемого в розыск. Продолжается досудебное расследование.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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