РФ могла ударить по ТЦК в Одессе: что известно о последствиях
Российские дроны могли атаковать ТЦК в Одессе 11 июля.
Удар по ТЦК в Одессе: что известно о последствиях
Об этом сообщают в местных пабликах, а также издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Факты ICTV пытаются получить официальный комментарий относительно удара беспилотниками по Одесскому ТЦК.
В последнее время Россия все чаще наносит удары по территориальным центрам комплектования в разных городах Украины.
Как сообщил начальник управления коммуникации командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, атаки России на здания ТЦК не остановят мобилизацию в Украине, поскольку данные военнообязанных хранятся в цифровом виде.
Напомним, взрывы в Одессе сегодня прозвучали утром во время воздушной тревоги.
Российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.