РФ могла ударить по ТЦК в Одессе: что известно о последствиях

Российские дроны могли атаковать ТЦК в Одессе 11 июля.

Удар по ТЦК в Одессе: что известно о последствиях

Об этом сообщают в местных пабликах, а также издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Факты ICTV пытаются получить официальный комментарий относительно удара беспилотниками по Одесскому ТЦК.

Сейчас смотрят

В последнее время Россия все чаще наносит удары по территориальным центрам комплектования в разных городах Украины.

Как сообщил начальник управления коммуникации командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, атаки России на здания ТЦК не остановят мобилизацию в Украине, поскольку данные военнообязанных хранятся в цифровом виде.

Напомним, взрывы в Одессе сегодня прозвучали утром во время воздушной тревоги.

Российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.