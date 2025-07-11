В Житомире медики торговали инвалидностью за $5,5 тыс. — ГБР

Государственное бюро расследований и Нацполиция сообщили о подозрении заведующей отделением одной из больниц Житомира и ее сообщнице в оформлении фиктивных групп инвалидности для военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Медики в Житомире продавали инвалидность: детали

Преступная схема действовала в одной из больниц Житомира, где заведующая отделением входила в состав экспертной команды, которая сейчас вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность.

Сейчас смотрят

Ее сообщница выполняла роль посредницы с клиентами.

Незаконную деятельность фигурантки начали с октября 2024 года.

Они массово изготавливали для военнообязанных мужчин документы о назначении группы инвалидности.

Заведующая отделением изготавливала для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.

Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей, которая влияла на других врачей.

Посредница проводила всю коммуникацию с потенциальными клиентами и организовывала весь процесс.

Стоимость услуги по оформлению фиктивной группы инвалидности составляла $5,5 тыс. с человека.

Такая схема позволяла военнообязанным мужчинам избегать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, получая фиктивные документы об инвалидности за значительные средства.

В настоящее время следствие устанавливает полный круг медиков и должностных лиц, которые могли быть привлечены к сделке.

Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УК Украины), ее сообщница – в получении средств за влияние на принятие решения (часть 2 статьи 369-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что недавно СБУ и Нацполиция заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.

В преступную схему входили не только врачи военно-врачебной комиссии, но и руководители образовательных учреждений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.